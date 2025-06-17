Ankara’nın Çubuk ilçesinde doğayla iç içe sosyal yaşam alanı oluşturmayı hedefleyen Angut Gölü ve Rekreasyon Alanı Projesi kapsamında çalışmalar resmen başladı. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, proje alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmalara dair bilgi aldı.

40 Bin Metrekarelik Alan Doğayla Bütünleşecek

Başkan Demirbaş, 40 bin metrekarelik alanı kapsayan projede yaklaşık 7 bin metrekarelik bölümün ekolojik gölet olarak planlandığını belirtti. Doğa dostu bu alanın; kafeteryalar, yürüyüş ve bisiklet yolları, seyir ve dinlenme noktaları, çocuk oyun alanları, su değirmeni ve çeşitli sosyal aktivite alanlarıyla donatılacağını aktardı.

Demirbaş, “Her yaş grubuna hitap edecek, doğayla uyumlu çok yönlü bir yaşam alanı kuruyoruz. Ayrıca, gölet çevresi yeniden angut kuşları ve farklı yaban kuşu türleri için doğal bir yaşam alanı haline gelecek” dedi.

Ekoturizm ve Sosyal Yaşamı Destekleyecek

Projenin, sadece Çubuk halkına değil, Ankara genelinden gelecek ziyaretçilere de hizmet vereceğini vurgulayan Demirbaş, çevre dostu malzemelerle inşa edilecek projenin doğal peyzajla bütünleşeceğini söyledi. Bölge, tamamlandığında ekoturizm destinasyonu ve sosyal etkinlik merkezi olarak öne çıkacak.

Çubuk Festivali Öncesi Açılması Hedefleniyor

Başkan Demirbaş, “Amacımız bu projeyi ilçemizin tanıtımı açısından büyük önem taşıyan Çubuk Turşu ve Kültür Festivali öncesinde tamamlayarak halkımızın kullanımına sunmak. İlçemize önemli bir cazibe merkezi kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Demirbaş ayrıca projeye katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AK Parti teşkilatına teşekkür etti.