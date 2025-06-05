Kurban Bayramı’na bir gün kala, Ankara çıkışlarında trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Özellikle Eskişehir Yolu üzerinden Polatlı yönüne giden güzergahlarda araç kuyrukları oluştu.

Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, erkenden yola çıkınca sabah saatlerinden itibaren yoğunluk arttı. Polis ekipleri, Ankara-Polatlı karayolunda trafiği düzenlemek ve olası kazaları önlemek için kavşak ve geçiş noktalarında denetimlerini sıklaştırdı.

Sürücüler, özellikle sabah ve akşam saatlerinde artan yoğunluk nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Trafik ekipleri, alternatif güzergahların kullanılmasını ve uzun yolculuklar öncesi araçların bakımının yapılmasını önerdi.

Yetkililer, bayramın ilk gününe kadar bu yoğunluğun artarak devam etmesini bekliyor.