Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artırmak ve işlem maliyetlerini düşürmek amacıyla önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. Artık toplu taşıma kartlarına kredi kartı ile yapılan bakiye yüklemelerinde banka komisyonu alınmayacak.

Daha önce yalnızca online ve mobil dolum kanallarında geçerli olan bu düzenleme, 10 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla kiosk cihazlarını da kapsayacak şekilde genişletildi. EGO Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan entegrasyon çalışmaları sayesinde, kiosklar üzerinden yapılan bakiye yüklemelerinde de komisyon ücreti alınmayacak.

Yeni uygulamayla birlikte vatandaşlar, AnkaraKartlarına tüm dolum kanallarından kredi kartıyla komisyonsuz, hızlı ve kolay şekilde bakiye yükleyebilecek. Böylece hem zaman hem de işlem maliyeti açısından önemli bir tasarruf sağlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kent yaşamını kolaylaştıran, adil ve erişilebilir hizmetler üretmeye devam edeceğiz” denildi.