Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde ulaşım, altyapı, yeşil alan düzenlemeleri ve asfalt yenileme gibi çeşitli alanlarda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, çevre ilçelerdeki mahalle meydanlarına, okul ve sağlık ocakları çevresine, cami ile mezarlık yollarına, köy konaklarının avlularına kilitli parke taşı döşeyerek vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı ve ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyor. Belediyenin bu çalışmaları 4 mevsim boyunca devam ediyor.

2025 yılı içerisinde yaklaşık 550 bin metrekare kilitli parke taşı döşenmesi planlanıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı Kaldırım Yapım Bakım ve Onarım Şube Müdürü Mehmet Karabayır, çevre ilçelerdeki kırsal mahallelerdeki yol ve sosyal alanların kilitli parke taşı ile düzenlenmesinin, vatandaşların yaşam kalitesini yükselteceğini belirtti.

Başkent 153 Çağrı Merkezi'ne gelen talepler doğrultusunda devam eden bu çalışmaların 2025 yılı hedefleriyle daha da genişlemesi bekleniyor.

Bu çalışmalarla, 2025 yılında Ankara'nın çevre ilçelerinde ve merkez mahallelerinde toplamda 550 bin metrekarelik alan kilitli parke taşı ile döşenecek.

Gölbaşı, Balâ, Haymana, Şereflikoçhisar, Evren, Kahramankazan, Kızılcahamam, Çamlıdere, Polatlı, Beypazarı, Ayaş, Nallıhan, Güdül, Akyurt, Kalecik, Elmadağ ve Çubuk ilçelerinde de kaldırım ve parke taşı döşeme çalışmaları hızla devam ediyor.