Basketbolda yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Anadolu Efes, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla Isaia Cordinier transferini açıkladı. Fransız yıldız ile 2 sezonluk sözleşme imzalandığı bildirildi.

Virtus Bologna'dan Efes'e: Tecrübeli Kanat Oyuncusu

28 yaşındaki Isaia Cordinier, son üç sezondur İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna’da forma giyiyordu. Cordinier, geçtiğimiz sezon 34 EuroLeague maçında görev aldı ve:

12.0 sayı Denizli İdman Yurdu'ndan forvete takviye İçeriği Görüntüle

3.9 ribaund

3.9 asist ortalamalarıyla oynayarak dikkat çekti.

Paris 2024’te Gümüş Madalya Kazandı

Cordinier, aynı zamanda Fransa Milli Takımı ile 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele etti ve turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı. Atletik yapısı, savunmadaki sertliği ve çok yönlü oyun stiliyle tanınan oyuncu, Anadolu Efes'in yeni sezon hedefleri doğrultusunda önemli bir katkı sağlayacak.

✍️ Başarılı oyuncu Isaia Cordinier ile 2 sezonluk sözleşme imzaladık! #Welcome Isaia#BenimYerimBurası pic.twitter.com/J1E9kCaG1v — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) July 25, 2025