Kaza, sabah saatlerinde, Ankara-Kırıkkale yolunun Elmadağ mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Bünyamin Can (19) yönetimindeki 06 DAN 119 plakalı kamyonet, emniyet şeridinde duran Emrah Yasavur'un kullandığı 60 BD 081 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarpıp savruldu. Kamyonet sürücüsü Bünyamin Can ve yanındakilerden Hüseyin Tepe (47) hayatını kaybetti, Abdulkadir Şahin (15) ise yaralandı. Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Can ve Tepe'nin cansız bedenleri, incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Öte yandan, Bünyamin Can'ın yakınları, kaza haberini alıp başka araçla bölgeye gelirken aynı noktada kaza yaptı. Can'ın yakınlarının içinde bulunduğu otomobil, başka otomobille çarpıştı. Kazada ölen ve yaralanan olmadı.