Olay, dün Gaziantep-Kahramanmaraş yolunun Çiğli mevkiinde meydana geldi. Özel bir hastaneye kalp hastasını yetiştirmeye çalışan ambulans sürücüsü, 46 AKF 618 plakalı otomobilin yol vermemesi üzerine cep telefonuyla o anları kaydetti. Otomobil sürücüsü, geçiş üstünlüğüne sahip ambulansa rağmen uzun süre yol vermedi ve ambulansın önünde gitmeye devam etti.

Hasta Anjiyo Oldu, Görüntüler Sosyal Medyada Tepki Çekti

Kalp hastası, hastaneye ulaştırıldıktan sonra doktorlar tarafından anjiyo yapılarak stent takıldı. Ambulansın yaşadığı zor anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Kullanıcılar, geçiş üstünlüğüne sahip araçlara saygı duyulması gerektiğini vurgulayan yorumlar yaptı.

Sürücüye 993 TL Trafik Cezası Kesildi

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından başlattıkları incelemede otomobil sürücüsünün M.S. (28) olduğunu belirledi. M.S.’ye, "geçiş üstünlüğü olan araca yol vermemek" suçundan 993 TL idari para cezası uygulandı.