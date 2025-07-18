Cumhuriyet Halk Partisi'nin(CHP) eski genel başkanlarından ve usta gazeteci Altan Öymen, İstanbul'da hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alındı.

Edinilen bilgilere göre 93 yaşındaki Öymen, geçirdiği bir virüs enfeksiyonu sonrası sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Durumunun ciddiyet kazanmasıyla birlikte Florence Nightingale Hastanesi'nde yoğun bakımda gözetim altına alındı.

Ameliyat Sonrası Süreçte Virüs Riski

Altan Öymen’in yaklaşık altı hafta önce akciğerinden bir operasyon geçirdiği öğrenildi. Bu süreçte vücudunun enfeksiyonlara açık hale geldiği, sonrasında da viral bir rahatsızlık geliştirdiği bildirildi. Doktorların kontrolü altında olan Öymen’in şu an bilinci açık ancak durumu hassas.

Altay Öymen Kimdir?

Altan Öymen, uzun yıllar gazetecilik yaptıktan sonra 1999-2000 yılları arasında CHP Genel Başkanlığı görevini üstlenmişti. ANKA Ajansı’nın kurucularındandır. Milliyet, Radikal ve Cumhuriyet gibi gazetelerde yazılar kaleme almış; siyasi yaşamı boyunca demokratik değerleri ve basın özgürlüğünü savunmuştur.