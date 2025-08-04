İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları haftaya sabit başladı. İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin 51,40 TL, motorin 53,72 TL’den satılırken; Ankara’da benzin 52,11 TL, motorin ise 54,62 TL seviyelerinde. İzmir’de ise benzin litre fiyatı 52,44 TL, motorin ise 54,96 TL civarında.

Fiyatlar 1 TL’den Fazla Artabilir

Sektördeki uzmanlara göre brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki yükseliş, yeni zam ihtimalini güçlendiriyor. Benzin ve motorinde litre başına 1 TL’yi aşabilecek bir artış gündemde.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan ÖTV artışı ve 7 Temmuz’da gelen motorin zammı, akaryakıt kullanıcılarını zorlamıştı. Ekonomistler, yeni bir artış hâlinde pompa fiyatlarının 55-57 TL bandına ulaşabileceğini belirtiyor.

Vatandaş Fiyatları Takipte

Akaryakıt fiyatlarındaki sık değişim, bireysel kullanıcılar kadar ticari araç sahiplerini de etkiliyor. İstanbul’da taksicilik yapan bir vatandaş, “Dün 100 liraya doldurduğum yakıt, bugün 110 lira olabiliyor. Artık fiyat artmasa bile kendimizi şanslı hissediyoruz,” diyerek durumu özetliyor.

Kur ve Petrol Belirleyici Olacak

Uzmanlara göre fiyatların seyrinde döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatları belirleyici olacak. Olası bir zam kararıyla birlikte rafineri çıkış fiyatlarının yeniden hesaplanması ve bunun hızla pompaya yansıması bekleniyor.