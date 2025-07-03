Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nu Ankara’daki parti genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren ve basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider ortak basın açıklaması düzenledi.

"Endişemiz PKK’dan Değil, Devlet Adamlarının Ferasetsizliğindendir"

Yavuz Ağıralioğlu, görüşmede memleket meseleleri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti. Meclis'teki komisyon sürecine dair konuşan Ağıralioğlu, “Komisyona katılmayacağız eğer dışarıya yayarlarsa” diyerek şu ifadelere yer verdi:

“Meclis’in muhataplığı iyidir aslında. Ama komisyon havada, muhataplar havada. Komisyon üzerinden Meclis, Kandil ile muhatap edilir diye bir kaygı var. Sütten ağzımız yandı. Bizim endişemiz PKK değil, devlet adamlarının ferasetsizliği. Bu sicil bizi endişeye sevk ediyor. Yoğurda, suya, buza üfleme hakkımızı kullanıyoruz."

"TÜİK, Erdoğan’ı Üzmeme Kurumu"

Ağıralioğlu, TÜİK’in açıkladığı Haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin de sert eleştirilerde bulundu. “TÜİK, Tayyip Erdoğan’ı üzmeme kurumu oldu” diyen Ağıralioğlu, “Dünyanın en güvenilir istatistik kurumuna ihtiyacı var bu devletin. Ölçebilen yönetebilir. Enflasyonla mücadele; rakamlarla ya da bakanları değiştirerek olmaz. Biz emekliye verilen maaşla bir milletvekilinin geçinmesini önerdik. 1 ay yaşasınlar, sonra siyaset yapmaya devam etsinler. Bu parayla yaşanmaz kardeşim" şeklinde konuştu.

Özdağ: “Eylemlerimiz Devam Edecek”

Ümit Özdağ ise görüşmenin bir “hayırlı olsun ziyareti” olduğunu belirterek, tutukluluğu döneminde kendisini yalnız bırakmayan Ağıralioğlu’na teşekkür etti.

Partisinden istifa eden Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral hakkında da konuşan Özdağ, “Fikri ayrılığımız yok. Bartu Bey'le arkadaşlığımız sürüyor” dedi. Özdağ, Zafer Partisi’nin miting ve eylemlerine devam edeceğinin altını çizerek, “Silivri öncesi son mitingimiz Antalya’daydı. Bundan sonra da eylemlilik sürecek” ifadelerini kullandı.

Toplantı, iki parti arasında ilerleyen süreçte iş birliğine dair sinyaller olarak yorumlandı.