Olay, yerel saatle 17.30'da acil bir ihbar alındıktan sonra ortaya çıktı. Şerif Ofisi Sözcüsü Elizabeth Scott, saldırı hakkında yaptığı açıklamada, olay yerine hemen kolluk kuvvetlerinin sevk edildiğini ve saldırı sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de ağır şekilde yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, yaralıların hızlı bir şekilde hastaneye kaldırıldığını ve durumlarının ciddiyetini koruduğunu açıkladı. Olayın meydana geldiği alanda güvenlik önlemleri alınırken, polis bölgedeki tüm faaliyetleri kontrol altına alarak, halka uzak durmaları çağrısı yaptı. Güvenlik güçlerinin, saldırının faillerini tespit etme ve olayın arka planını araştırma amacıyla bölgede geniş çaplı bir soruşturma başlattığı bildirildi.

Saldırının meydana geldiği bölgede, sakinlerin ve bölgeyi ziyaret edenlerin endişeli bir şekilde olay yerinden uzaklaştığı gözlemlendi. Yetkililer, saldırının bir terör saldırısı ya da organize bir suçla ilişkilendirilip ilişkilendirilmediği hakkında henüz resmi bir açıklama yapmazken, halkın herhangi bir tehdit altında olmadığı yönünde bilgilendirmeler yapıldı.

Saldırı sonrasında yerel polis departmanı ve FBI, bölgedeki güvenliği sağlamak ve saldırının nedenlerini aydınlatmak adına araştırmalara devam ediyor. Olayla ilgili daha fazla detayın, yürütülen soruşturmanın ardından kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi. Olayın şok etkisi yaratması nedeniyle, Virginia eyaletinde güvenlik önlemleri artırıldı ve halka dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunuldu.