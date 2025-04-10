BD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından yayımlanan son verilere göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçtiğimiz hafta yaklaşık 2 milyon 600 bin varil artış göstererek toplamda 442 milyon 300 bin varil seviyesine ulaştı. Bu artış, piyasa analistlerinin beklentilerini aştı; zira öngörüler, stokların yaklaşık 2 milyon 200 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari stokların dışında tutulan ve acil durumlar için ayrılan stratejik ham petrol rezervlerinde de artış yaşandı. Bu rezervler, geçen hafta 300 bin varil artarak 396 milyon 700 bin varile çıktı. Bu artış, stratejik rezervlerin güçlendirilmesi yönündeki politikaların sürdüğüne işaret etti.

Aynı dönemde benzin stoklarında ise düşüş gözlemlendi. ABD genelindeki benzin stokları 1 milyon 600 bin varil azalarak 236 milyon varil seviyesine geriledi. Bu düşüş, iç talebin artması ya da rafineri üretimindeki değişimlerden kaynaklanmış olabilir.

Petrol üretimi ve dış ticarette düşüş

Öte yandan, ABD’nin günlük ham petrol üretiminde de azalma kaydedildi. 29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasındaki dönemde ülkenin ham petrol üretimi günlük bazda 122 bin varil azalarak 13 milyon 458 bin varile düştü.