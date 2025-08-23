Lutnick, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, 'ABD artık büyük Amerikan teknoloji şirketlerimizden biri olan Intel'in yüzde 10'una sahip.' ifadelerini kullandı.

'Tarihi' olarak nitelendirdiği anlaşmanın yarı iletkenler alanında ABD'nin liderliğini güçlendireceğini belirten Lutnick, bunun ülke ekonomisini büyüteceğini ve Amerika'nın teknolojik üstünlüğünü güvence altına almaya yardımcı olacağını aktardı.

Intel, Trump yönetimiyle yapılan anlaşmanın detaylarını paylaştı

Intel'den yapılan açıklamada, Trump yönetimiyle ABD'nin teknoloji ve üretimdeki liderliğini hızlandırmak için 'tarihi' bir anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, anlaşma şartlarına göre ABD hükümetinin Intel'in hisselerine 8,9 milyar dolarlık yatırım yapacağı belirtildi.

Hükümetin Intel hisselerinin 433,3 milyon adeti hisse başına 20,47 dolardan satın alacağı aktarılan açıklamada, bunun da şirketin hisselerinin yüzde 9,9'una denk geldiği kaydedildi.

Açıklamada, hükümetin Intel'deki yatırımının pasif bir sahiplik olacağı, yönetim kurulu temsilciliği veya başka bir yönetim ya da bilgi hakkı içermeyeceği aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, hükümetin hissesinin, daha önce Intel'e yerli yarı iletken üretimini artırmak amacıyla hayata geçirilen 'CHIPS ve Bilim Yasası' kapsamında tahsis edilen ancak henüz ödenmemiş 5,7 milyar dolarlık hibe ve şirkete tahsis edilen 3,2 milyar dolarla finanse edileceği ifade edildi.

'ABD bu hisseler için hiçbir ödeme yapmadı'

ABD Başkanı Donald Trump da ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Trump, 'ABD'nin, daha da inanılmaz bir geleceğe sahip büyük bir Amerikan şirketi olan Intel'in yüzde 10 hissesinin tamamen sahibi olduğu ve kontrol ettiğini bildirmekten büyük onur duyuyorum.' ifadelerini kullandı.

Anlaşmayı Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ile müzakere ettiğini belirten Trump, 'ABD bu hisseler için hiçbir ödeme yapmadı ve hisseler şu anda yaklaşık 11 milyar dolar değerinde.' değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Intel'in yaptığı gibi en son teknolojiye sahip yarı iletkenler ve çipleri üretmenin ABD'nin geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

Trump, Intel'in ABD hükümetine yüzde 10 oranında hisse vermeyi kabul ettiğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinlikte basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştı.

ABD hükümetinin Intel'de hisse sahibi olmayı değerlendirdiğine dair haberlerin sorulması üzerine Trump, 'Bunu yapmayı kabul ettiler ve bence bu, onlar için harika bir anlaşma.' demişti.

Trump, Intel'in rakiplerine kıyasla geride kaldığını belirterek, konuyu Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ile geçen hafta yaptığı görüşmede gündeme getirdiğini anlatmıştı.

Başkan Trump, 'Biliyor musun, bence ABD'ye Intel'in yüzde 10'u verilmeli dedim. O da bunu düşüneceğim dedi.' ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada faiz indirimlerine kapıyı aralaması da sorulan Trump, 'Ona 'çok geç' dememizin bir sebebi var. Bir yıl önce indirmeliydi. Çok geç kaldı.' yanıtını vermişti.

Öte yandan Kanada'nın ABD mallarına uygulanan birçok misilleme tarifeyi kaldırma kararına da değinen Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile çok iyi bir görüşme yaptıklarını belirtmişti.

Trump, Carney ile yakında tekrar görüşeceklerini, Kanada'ya karşı iyi olmak istediklerini ifade etmişti.