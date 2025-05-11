Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalık Günü'nde Hacıkadın Kent Meydanı ve Mesire Alanına etkinlik düzenlendi. Çölyak hastalığının bilinmesi ve farkındalık oluşturulması açısından yapılan etkinlikte, glutensiz yaşama teşvik edildi.

"Glutensiz yaşama destek"

ABB'nin konuya ilişkin paylaşımı ise şöyle: Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında Hacıkadın Kent Meydanı ve Mesire Alanı’nda özel bir etkinlik düzenledik. Glütensiz yaşamı desteklemek, çölyakla yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, bilgilendirici ve katılımcı odaklı çalışmalar yer aldı. Ankara’da glütensiz ürünlere erişimi artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Çölyak Hastalığı Nedir?

Çölyak hastası bir kişi glutenli yiyecek (örneğin ekmek, makarna, börek gibi) yediğinde, vücudu buna olumsuz tepki verir. İnce bağırsakların iç yüzeyindeki “villus” denilen yapılar zarar görür. Bu yapılar, besinlerin emilmesini sağlar. Zarar gördüğünde kişi yediği besinlerden yeterince vitamin ve mineral alamaz.

Belirtileri:

Karın ağrısı, şişkinlik

İshal veya kabızlık

Kilo kaybı

Halsizlik

Deri döküntüsü

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Tedavisi:

Çölyak hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. Ancak ömür boyu glutensiz beslenmek hastalığın kontrol altına alınmasını sağlar. Glutensiz beslenme ile bağırsaklar zamanla iyileşir ve kişi normal hayatını sürdürebilir.