AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) yaptığı 159 milyon liralık karton bardak ve çöp poşeti alımına ilişkin ihale sürecini eleştirdi. Özcan, ihale tarihleri ve süreçle ilgili şüphe uyandıran detaylara dikkat çekerek, “Bu ihale, seçimler öncesinde yapılmış olması şüpheleri arttırmaktadır” ifadelerini kullandı.

İhale Tarihlerindeki Anlamlı Zamanlama

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Kürşad Zorlu ve Ömer İleri ile AK Parti Ankara milletvekillerinin katılımıyla basın toplantısı düzenleyen Özcan, son yıllarda Ankara'da belediye hizmetlerinde gerileme yaşandığını ifade etti. Özcan, daha önceki tabut, kefen ve ceset torbası yolsuzlukları ile gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şimdi de 159 milyon liralık karton bardak ve çöp poşeti alımıyla ilgili ciddi bir yanlışlık yapıldığını savundu. Özcan, "Şüphe uyandıran en önemli nokta, ihalelerin genel seçimlerden hemen önce ve yerel seçim öncesinde yapılmış olmasıdır" dedi.

İhale Şartlarında İlginç Hükümler

Özcan, 29 Aralık 2023’te yapılan karton bardak alım ihalesinin içeriğine dikkat çekti. Özcan, "45 milyon karton bardak alımı 159 milyon liraya verilmişken, 11 ay önce yapılan benzer bir ihalede 90 milyon bardak yalnızca 69 milyon liraya alınmıştı" dedi. Ayrıca, ihaleye sadece 3 firmanın katıldığını, ihalenin kapsamına her türlü malzemenin dahil edilerek, rekabetin engellendiğini öne sürdü. Özcan, şunları söyledi: "İhaleye, tuvalet fırçasından araba yıkama fırçasına kadar birçok malzeme eklenerek, istekli olabilecek firmaların önünü kesme amacı güdülmüş."

Tüm Detaylar Ortaya Konmalı

Karton bardakların ve çöp poşetlerinin nerelerde kullanıldığının araştırılması gerektiğini belirten Özcan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu malzemelerin hangi depolarda ve hangi araçlarla taşındığını kamuoyuna açıklamalıdır. Araçların irsaliye belgeleri ve plaka bilgileri de şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır" diye konuştu. Ayrıca Özcan, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'nın depolarının denetlenmesi gerektiğini ve tüm kayıtlara el konulması gerektiğini de vurguladı.

Adli Mercilere Çağrı

Son olarak Özcan, adli mercilere çağrıda bulunarak, "Taşınır mal kontrol yetkililerinin görevden el çektirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Adli süreçlerin başlatılması ve denetimlerin yapılması, bu sorunun çözülmesine katkı sağlayacaktır" dedi.