Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görülen rahatsızlık vakalarının artması ve 161 milletvekilinin hastaneye başvurmasının ardından içme suyuna ilişkin ortaya atılan iddialar, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yalanlandı. ASKİ ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan analizlerde içme suyunda herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı belirtildi.

ABB’den yapılan açıklamada, Meclis’te yaşanan salgının içme suyuyla bir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı. Açıklamada, “Yapılan tüm analiz sonuçları, içme suyu kalitesinin yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu göstermektedir” denildi.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizen ABB yetkilileri, Ankara genelinde musluklardan akan içme suyunun güvenle tüketilebileceğini belirtirken, yetkililer, halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir durumun söz konusu olmadığını ve denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğünü ifade etti.