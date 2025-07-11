Kuraklık ve buharlaşma nedeniyle 3.712 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip olan Van Gölü, her geçen yıl alan kaybediyor. Son yaşanan çekilme, özellikle Erciş ilçesinde yaşayanları doğrudan etkiledi.

Gölağzı Mahallesi (yaklaşık 3.000 nüfus)

Kasımbağı Mahallesi (yaklaşık 2.000 nüfus)

Daha önce birbirlerini göl üzerinden tekneyle veya çevredeki 4 kilometrelik kara yolunu kullanarak ziyaret eden mahalle halkı, şimdi yaklaşık 1 kilometrelik kuru zeminden yürüyerek karşıya geçiyor.

Muhtar: “Van Gölü 5 Kilometre Geri Çekildi”

Gölağzı Mahallesi Muhtarı Yücel Çalışır, gölün giderek geri çekildiğini ve bunun endişe verici olduğunu şu sözlerle aktardı:

“30 yıl önce bu alanda balıkçılık yapıyordum. 5 yıl öncesine kadar flamingoların konakladığı bir bölgeydi. Şimdi tamamen kurudu. Van Gölü'nde yaşanan 5 kilometrelik çekilme sonrası Kasımbağı ile sınırlarımız birleşti. Artık yürüyerek gidip geliyoruz. Bu çekilme hepimizi endişelendiriyor.”

Van Gölü Alarm Veriyor: İklim Değişikliği Etkisi Büyüyor

Uzmanlara göre iklim değişikliği, artan buharlaşma ve yetersiz yağış, Van Gölü’ndeki su kaybının ana nedenleri. Gölde yaşanan geri çekilme sadece ekosistemi değil, dalış turizmi, balıkçılık ve yerel yaşamı da olumsuz etkiliyor.

Dronla kaydedilen görüntüler, göl tabanının nasıl hızla kuruduğunu ve alanın nasıl değiştiğini gözler önüne serdi.

Ekolojik Tehlike: Flamingolar ve Balıkçılık Tehlikede

Van Gölü çevresi, göçmen kuşlar için önemli bir konaklama alanıydı.

İnci kefali gibi göle özgü türlerin yaşam alanı da daralıyor.

Dalış turizmi ve doğa gözlemciliği de çekilmeden doğrudan etkileniyor.

Uzmanlardan Çağrı: Acil Önlem Şart

Bölge halkı ve uzmanlar, Van Gölü'ndeki su kaybına karşı bilimsel, sürdürülebilir ve iklim odaklı önlemlerin acilen hayata geçirilmesini istiyor.