İHH İnsani Yardım Vakfı, dünya genelindeki mevcut ekonomik şartlar ve oluşan kur farkı sebebiyle 3 bin lira olan katarakt ameliyat bedelini 4 bin lira olarak güncelledi.

2007 yılında ‘Siz Görürseniz Onlar da Görecek’ sloganıyla katarakt ameliyatlarına başlayan İHH, bağışçıların destekleriyle dünyanın farklı coğrafyalarındaki ameliyatlarını sürdürüyor.

Vakıf tarafından bugüne kadar 21 ülkede 202 bin 794 katarakt ameliyatı gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında ayrıca, binlerce kişiye de gözlük ve ilaç tedavisi uygulandı.

İHH, dünya genelindeki mevcut ekonomik şartlar ve kur farkı sebebiyle katarakt ameliyatı bedelinde güncelleme yaptı. Buna göre, 3 bin lira olan ameliyat bedeli 4 bin lira olarak belirlendi. Döviz cinsinden yapılacak ödemeler içinse fiyatlar; 100 dolar, 90 avro ve 75 sterlin şeklinde güncellendi.

İHH tarafından yapılan açıklamada, “İyiliği Göze Alın’ sloganıyla sürdürülen katarakt ameliyatları projesi ile katarakt hastalığı yüzünden görme yetisini kısmen ya da tamamen kaybeden hastalara ameliyat desteği sağlanıyor. Dünya genelinde milyonlarca kişi, teknik ve maddi imkansızlıklar sebebiyle ameliyat olamıyor. Oysa yalnızca 15 dakika süren bir ameliyat ile insanlar yeniden sağlıklı bir şekilde görebiliyor” ifadelerine yer verildi.

İHH’nın katarakt çalışmalarına destek olmak isteyen bağışçılar, vakfın internet sitesi üzerinden destek olabiliyor.