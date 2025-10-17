Hafız Bekir Kösebalaban'ın 1935 yılında yaptığı konak, önce oğluna ardından torunu Ömer Lütfü Cengiz'e miras kaldı. Uzun yıllar boyunca değişik amaçlar için kullanılan konak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hafif hasar aldı. İlçede bulunan okuma salonunun depremde yıkılmasının ardından gerekli tadilat işlemlerini tamamlayan Ömer Lütfü Cengiz, konağı okuma salonu yaptı.

'GURUR KAYNAĞI'

Hem dedesinin hatırasını yaşatmak hem de çocuklar başta olmak üzere mahallelinin faydalanabilmesi için konağı okuma salonu yaptıklarını belirten Ömer Lütfü Cengiz, "Burası dedemiz Hafız Bekir Kösebalaban'ın 1935 yılında yaptığı konak. Burası şu ana kadar değişik faaliyetlerde bulunmuş ve kendisini korumuş tarihi eser niteliğinde bir yer. Balaban Mahallemizde bir okuma salonumuz vardı. Depremde yıkıldı. Salondaki kitapları mahalleli ile toplayıp kolilerle depoya koyduk. Bir süre sonra kitapların koliler içerisinde depoda atıl vaziyette olması bizi rahatsız etti. Konak, 6 Şubat depremlerinde hafif hasar görmüştü. Burası müsaitti ve temizlikle tadilat işlemleri sonrası kitaplarımızı getirip buraya yerleştirerek okuma salonu haline getirdik. Dedem Çanakkale gazisidir. 70'li yıllarda dedem vefat etti. Biz torunları da bu hatırayı yaşatarak, özellikle çocukların ve mahallelinin buraya gelerek bu kitaplardan faydalanmasını istedik. Bu bizim için bir gurur kaynağıdır. Şu an burada 500 adetten fazla kitabımız var. İlgi gören okuma salonumuzda, okullara giderek öğrencileri davet edip bu tarihi mekanda kitap okumalarını sağlamak istiyoruz” diye konuştu. (DHA)