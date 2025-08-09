Açılış programında konuşan Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Coşkuner, Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Sivas’ta olmaktan gurur duyduklarını belirterek, “Aynı hedefe nişan almak ve okları birlikte uçurmak bizim için büyük bir onurdur. Bu şampiyona sadece bir spor müsabakası değil, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun güçlenmesine vesile olan önemli bir buluşmadır” dedi.

Coşkuner, federasyon olarak geleneksel Türk okçuluğunu gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmayı ve sporun kardeşlik ile centilmenlik değerlerini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ifade etti. “Bugün burada atılan her ok hem kültürümüzün hem de dostluğumuzun nişanesidir” diye ekledi.

Sivas Vali Yardımcısı Osman Altın da gençlerin spora ilgisinin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Altın, federasyon ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla okçuluğun geliştiğini vurguladı.

Şampiyonanın ilk gününde, sporcular geleneksel kıyafetleriyle sıralama ve eleme atışlarını gerçekleştirdi. Programa protokol üyeleri ve sporcuların aileleri de katıldı.