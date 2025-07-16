DMM'nin yaptığı resmi açıklamaya göre, Bursa genelinde 17 farklı okuldan yalnızca 20 öğrenci 2025 LGS’de 500 tam puan aldı. Bu başarılı öğrencilerden sadece 2’si imam hatip ortaokulu mezunu.

Söz konusu iddia asılsız çıktı

Açıklamada, “39 öğrenci” iddiasının tamamen gerçek dışı olduğu vurgulandı. Ayrıca, bu iddialar üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı’nın haksız şekilde hedef alındığına dikkat çekildi.

Paylaşım yanlış anlaşıldı

İddialarda adı geçen okulun sosyal medya paylaşımında, Türkiye genelinde 500 tam puan alan tüm imam hatip öğrencilerinin tebrik edildiği, ancak okul bazlı bir başarı beyanında bulunulmadığı bilgisi paylaşıldı.

DMM’den uyarı: Asılsız iddialara itibar etmeyin

DMM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bu durum, yapılan paylaşımın çarpıtıldığını ve kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığını göstermektedir. Eğitim gibi hassas bir konuda, öğrencilerimizin emeğini gölgeleyen bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır. Yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi açıklamaları dikkate alınmalıdır.”