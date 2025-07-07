Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

" Anten Ormanları Tarih Oluyor! Avrupa’nın en yüksek televizyon ve radyo kulesi olan Çamlıca Kulesi'nin benzerlerini, 30 İl Ortak Kule Altyapısı Projesi kapsamında hayata geçireceğiz. 30 İl Ortak Kule Altyapısı Projesi kapsamında, illerimizde FM, DAB+ ve DVB-T2 yayın teknolojilerine uygun, yüksek kapasiteli verici kulelerinin kurulmasına yönelik çalışmalara başladık. Bu projelerle; Yayıncılık altyapısını modernize edecek Şehir siluetine katkı sunacak Enerji verimliliğini 10 kattan fazla artıracak Çevreci ve karbon emisyonu düşük yayıncılık hizmetleri sağlayacak ve Yayın hizmetini tek bir merkezden sunarak elektromanyetik kirliliği azaltacağız."

Anten Ormanları Tarih Oluyor! 📡



Avrupa’nın en yüksek televizyon ve radyo kulesi olan Çamlıca Kulesi'nin benzerlerini, 30 İl Ortak Kule Altyapısı Projesi kapsamında hayata geçireceğiz.



30 İl Ortak Kule Altyapısı Projesi kapsamında, illerimizde FM, DAB+ ve DVB-T2 yayın… pic.twitter.com/NwM2a53HGd — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) July 6, 2025