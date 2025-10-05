Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'nın üçüncü gününde vatandaşlar fuara yoğun ilgi gösterdi.

ATO Congresium'daki fuarda hafta sonunu fırsat bilen kitapseverler, hem satışa sunulan kitapları inceleme fırsatı buldu hem de alışveriş yaptı.

Fuar koordinatörü ve Eylül Fuarcılık Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara Kitap Fuarı'nın gelenekselleştiğini ve bunun da önemli olduğunu belirtti.

Ankara Kitap Fuarı'nı diğer illerdeki fuarlardan ayıran en büyük özelliğin, yayınevlerinin buradan ekonomik açıdan daha memnun ayrılması olduğunu söyleyen Çayır, yıllardır okuyucuların organizasyonu benimsediğini kaydetti.

Çayır, son 5 yılda fuarın 2,5 milyon ziyaretçi sayısına ulaştığı bilgisini vererek, bu yıl fuarda 400'e yakın yayın evinin stant açtığını, 800'ün üzerinde yazar ve çizerin katılım sağladığını, 1000'i aşkın imza, söyleyişi, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenleneceğini aktardı.

Fuarın ilk 2 gününde 50 bin ziyaretçi ağırladıklarını ve bu sayının son gün 500 bine ulaşmasını beklediklerini anlatan Çayır, 'Bugün 3. günümüz, ama ilgi çok yüksek. Biz, buraya Türkiye'nin en büyük yayınevlerini, tanınmış yayınevlerini, yazarlarını, çizerlerini davet ettik. Amacımız, geniş kitlelere kitabı ulaştırmak, geniş kitlelere kitabı sevdirmek, yazarla okuyucu aynı atmosferde buluşturmak. Bunu hamdolsun uzun yıllardır başarıyoruz ve devam ediyoruz. 12 Ekim'e kadar tüm Ankaralıların fuarı ziyaret etmelerini bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

- 'Geçen seneye göre katılım daha fazla'

Fuarda yer alan yazar ve şair Mutahhara Arlı Özkök de önceki yıllara göre fuarda katılımcı yoğunluğu gözlemlediklerini kaydederek, yazar ve okuyucuların bir araya gelmesinin kendileri açısından önemli olduğunu vurguladı.

Çocukların ve gençlerin çok fazla kitap okumadığını dile getiren Özkök, 'Ebeveynlere çok iş düşüyor. Çünkü, çocuk görüyor ve yapıyor. Ailelerinde kitap okuyan insanları gördükleri zaman onlar da mutlaka kitaba yönelecektir. Bir de yeni nesil sınavlarda sorular anlamaya dayalı olduğu için çocukların mutlaka kitap okuması ve ailelerin de onları teşvik etmesi gerekiyor.' değerlendirmesini yaptı.

Fuarda stant açan bir yayınevinin satış sorumlusu Cemil Yıldırım da 'Bizim bu fuara 3. katılışımız. Şu ana kadar katılımdan genel olarak memnunuz. Bugün 3. günümüz, yoğun bir gün geçirdik. Geçen seneye göre biraz daha fazla katılım olduğunu düşünüyoruz.' dedi.

- AA Kitap da fuarda ziyaretçilerini ağırlıyor

Anadolu Ajansı (AA) yayınlarının yer aldığı AA Kitap standında da 'Tanık', 'Sanık', 'Kanıt', 'Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız', 'Türkiye ve Dünyada 100 Yıl', '100 Yılın 100 Sinema Eseri', '100 Yılın 100 Edebi Eseri', 'Istanbul Photo Awards 2024 Fotoğraf Albümü' ve diğer kitaplar sergilendi.

Fuar, 12 Ekim'e kadar her gün 10.00-20.00 saatleri arasında kitapseverleri ağırlayacak.