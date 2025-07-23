Lisans mezunları arasında en yüksek istihdam oranı %96,4 ile tıp bölümüne ait. Tıp bölümünü sırasıyla;

Özel eğitim öğretmenliği (%95,1)

Elektrik öğretmenliği (%92,4)

Dil ve konuşma terapisi (%91,9)

Elektronik öğretmenliği (%91,9) izledi.

İstihdam Oranı En Yüksek Alanlar (Lisans):

Sağlık ve refah – %86,7 Mühendislik, imalat ve inşaat – %82,9 Bilişim ve iletişim teknolojileri – %78,7 Eğitim – %77,6 Tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik – %74,6

Ön Lisans Mezunlarında En Yüksek İstihdam Oranı Polislikte

2024 verilerine göre ön lisans mezunları arasında en yüksek istihdam oranı %92,3 ile polis meslek eğitimi bölümünde görüldü. Bunu:

Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı (%88,2)

Endüstriyel kalıpçılık (%87,4)

Metalurji (%85,2)

Doğal gaz ve tesisatı teknolojisi (%84,5) izledi.

En Kısa Sürede İş Bulan Lisans Mezunları

Lisans mezunlarının ilk iş bulma süresi 2024’te ortalama 14,4 ay oldu. Bu süre ön lisans mezunlarında 16 ay olarak hesaplandı.

İlk İş Bulma Süresi En Kısa 5 Lisans Bölümü:

Dil ve konuşma terapisi – 2,2 ay Tıp – 4,1 ay Özel eğitim öğretmenliği – 4,3 ay Eczacılık – 5,1 ay Ebelik – 7,6 ay

En Yüksek Maaş Alan Lisans Mezunları: Pilotlar Zirvede

2024 yılında lisans mezunları arasında en yüksek ortalama aylık geliri elde eden bölüm pilotaj oldu. Onu sırasıyla:

Matematik mühendisliği

Uzay mühendisliği Ankara Adliyesi’nde Skandal: Zabıt Kâtibine 1.190 Yıl Hapis Talebi! İçeriği Görüntüle

Tıp

Uçak mühendisliği takip etti.

Ön lisans mezunları arasında en yüksek kazanç ise:

Polis meslek eğitimi ,

Uçak teknolojisi ,

Perakende satış ve mağaza yönetimi ,

Marka iletişimi ,

Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı bölümlerinde kaydedildi.

Lisans Mezunlarının Yüzde 56,1’i Kendi Alanında Çalışıyor

TÜİK verilerine göre 2024’te lisans mezunlarının %56,1’i kendi mezuniyet alanına uygun bir meslek grubunda istihdam ediliyor. Bu oran 2023'te %55,6 idi. Ön lisans mezunları için bu oran 2024’te %51 olarak belirlendi.

Kendi Alanında Çalışma Oranı En Yüksek 5 Lisans Alanı:

Sağlık ve refah – %79,9 İş, yönetim ve hukuk – %79,4 Eğitim – %63,8 Mühendislik, imalat ve inşaat – %63,7 Bilişim ve iletişim teknolojileri – %56,8

En düşük uyum oranı ise yalnızca %20,1 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında görüldü.