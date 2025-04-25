Netflix’in büyük ilgi gören fantastik dizisi Wednesdayin ikinci sezonu için geri sayım başladı.

Netflix'in büyük ilgi gören fantastik dizisi "Wednesday"in 2. sezonunun yayın tarihleri açıklandı. Platformdan yapılan duyuruya göre, zeki ve alaycı Wednesday Addams'ın maceralarının devam edeceği 2. sezonun 1. kısmı 6 Ağustos'ta, 2. kısmı ise 3 Eylül'de sadece Netflix üzerinden izleyicilerle buluşacak.

2022 yılında yayınlanan ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan "Wednesday", Nevermore Akademisi'nde yeni dostluklar ve düşmanlıklar kuran, aynı zamanda gizemli cinayetleri çözmeye çalışan Wednesday Addams'ın hikayesini konu alıyor. Başrollerinde Jenna Ortega, Gwendoline Christie ve Riki Lindhome'un yer aldığı dizinin yaratıcılığını Alfred Gough ve Miles Millar üstleniyor. İlk sezonuyla geniş bir hayran kitlesi edinen "Wednesday"in yeni sezonu merakla bekleniyor.

Merakla beklenen dizinin ikinci sezonundan merak uyandıran görüntüler yayınlandı.

Tim Burton’ın yaratıcı vizyonuyla hazırlanan dizi, yayınlandığı andan itibaren yeni versiyonuyla en çok izlenen yapımlar arasında yerini aldı.

Yeni yayınlanan tanıtım filminde Wednesday, x-ray cihazından alışılmadık eşyalarla geçiş yapmaya çalışıyor.

YENİ SEZONDA NELER VAR?

Platformdan yapılan açıklamaya göre dizinin yeni sezonu iki parça halinde yayınlanacak. İlk kısım 6 Ağustos’ta, ikinci kısım ise 3 Eylül’de izleyicilerle buluşacak.

Zeki ve alaycı kişiliğiyle öne çıkan Wednesday Addams’ın Nevermore Akademisi'ndeki maceralarının anlatıldığı dizi, 2022 yılında yayınlanan ilk sezonuyla geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Alfred Gough ve Miles Millar'ın yaratıcılığını üstlendiği yapımda Jenna Ortega, Gwendoline Christie ve Riki Lindhome gibi isimler başrollerde yer alıyor. Dizinin görsel dünyası ise usta yönetmen Tim Burton’ın imzasını taşıyor.

Yeni sezonda Addams ailesinin bir diğer üyesi de hikâyeye dahil oluyor. Wednesday’in erkek kardeşi Pugsley Addams (Isaac Ordonez), bu sezon Nevermore Akademisi’ne katılıyor.

Netflix, ikinci sezondan ilk tanıtım görüntülerini de paylaştı. Yayınlanan kısa videoda Wednesday, bir x-ray cihazından geçerken sıra dışı eşyalarıyla dikkat çekiyor. Gotik tarzı ve alışılmışın dışındaki mizah anlayışıyla öne çıkan Wednesday’in oda arkadaşı Enid ise renkli kişiliğiyle yine zıt karakterlerin uyumunu izleyiciye sunmaya devam edecek.