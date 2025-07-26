Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam’da düzenlenen 5’inci Gayrimenkul ve Tesis Yönetim Zirvesi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, site yönetiminden konut fiyatlarına, yangın bölgelerindeki konut inşaatlarından dijitalleşmeye kadar birçok başlığa değindi.

“Yangın bölgelerinde konut inşaatı 1 ay içinde başlayacak”

Orman yangınlarından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Kurum, "İnşallah 1 ay içerisinde bu bölgelerde inşa faaliyeti başlayacak. 1 yıl bitmeden vatandaşlarımıza yeni, sağlam ve güvenli evlerini teslim edeceğiz" dedi. Kurum, İzmir, Bilecik, Sakarya ve Karabük’te TOKİ’nin çalışmalarına hız verdiğini ve deprem bölgelerindeki gibi aynı kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı.

Site yönetimlerine yasal düzenleme geliyor: Herkes yönetim şirketi olamayacak

Site yönetimi alanında yeni düzenlemeler yapılacağını duyuran Kurum, “Yeni yasama yılında tesis yönetimiyle ilgili yasal altyapıyı hayata geçireceğiz. Yönetim hizmeti veren tüm şirketleri yetkilendireceğiz. Herkes ‘ben site yönetim şirketiyim’ diyemeyecek. Sektörü 7/24 esasına göre denetleyecek bir sistem kuracağız” ifadelerini kullandı.

Aidat artışlarına sıkı takip: “Evin taksitinden fazla aidat olmaz”

Yüksek aidatlara dair gelen şikayetleri değerlendiren Kurum, vatandaşın haklarını koruyacaklarını söyledi. "Evin taksitinden yüksek aidat olmaz. Bu hakka ve hukuka sığmaz. Sektörü uyarıyorum, aidatlara özel hassasiyet bekliyoruz" diyerek, makul seviyelerde aidat uygulaması için sistemli bir çözüm çağrısı yaptı.

Vatandaşlar doğrudan şikayet edebilecek

Yeni sistemle birlikte vatandaşların site yönetimlerine ilişkin şikayetlerini doğrudan Bakanlığa iletebileceğini açıklayan Kurum, “Denetim taleplerine anında yanıt vereceğiz. Doğru çalışan yönetimleri destekleyeceğiz; yanlış uygulamalara ise yaptırım uygulayacağız” dedi.

Komşuluk kültürü vurgusu: “Sitelerde gelenekler yaşatılmalı”

Bakan Kurum, modern sitelerde sadece fiziksel değil sosyal bağların da güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Geleneklerimizi, komşuluk ilişkilerini yaşatacak adımlar atalım. Soğuk, maneviyatsız site kültürünü istemiyoruz. Sitelerde mahalle ruhu canlı kalmalı” dedi.

Tesis yönetiminde dijitalleşme geliyor

Kurum, site yönetimi süreçlerinin dijital ortama taşınacağını da duyurdu. “Tüm idari işlemleri elektronik yazılım sistemi ile yürüteceğiz. Veriye dayalı karar alma süreçleri ile hizmet kalitesini artıracağız” açıklamasını yaptı.

Yıl sonunda 81 ilde sosyal konut hamlesi

Konut fiyatlarını düşürmeye yönelik adımların süreceğini belirten Kurum, “Yıl sonunda 81 ilde yeni sosyal konut projelerine başlıyoruz. Deprem bölgesinde tamamlanan 500 bin konutla birlikte kira ve konut fiyatlarındaki artışı durduracağız. Dar gelirli vatandaşlarımız daha kolay ev sahibi olacak” dedi.