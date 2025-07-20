Olay, 8 Temmuz Salı günü öğle saatlerinde Sümer Mahallesi’nde yaşandı. Motosikletli iki kişi, mahallede bir süre sokakta tur attıktan sonra, sokaktaki kahvehaneye silahla ateş açarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'500’E YAKIN GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ'

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, çevredeki 500’e yakın güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Şüphelilerden A.M. ve O.B.’nin saldırıdan sonra Eyüpsultan’da, M.B. tarafından başka bir motosiklete bindirilerek kaçırıldıkları tespit edildi. Kimlikleri belirlenen 3 şüpheli, Gaziosmanpaşa’daki adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinde saldırıyı para karşılığı gerçekleştirdiklerini itiraf eden şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.