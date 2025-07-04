Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon Grand Slam Tenis Turnuvası’nda tarihi bir başarıya imza attı. Sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon’da, tek kadınlar ikinci tur mücadelesinde dünya sıralamasında 32. sırada yer alan Çinli Xinyu Wang ile karşılaşan Zeynep Sönmez, iki sette de rakibine 7-5’lik skorlarla üstünlük sağladı. Bu galibiyetle mücadeleyi 2-0 kazanan Sönmez, Grand Slam turnuvalarında 75 yıl sonra 3. tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi oldu.

Dünya sıralamasında 88. basamakta yer alan 23 yaşındaki milli sporcu, üçüncü turda Rus tenisçi Ekaterina Alexandrova ile Hollandalı Suzan Lamens arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.

Zeynep Sönmez’in bu tarihi başarısı, Türk tenisi adına büyük bir gurur kaynağı olurken, genç raket Wimbledon’da yoluna emin adımlarla devam ediyor.