Bugün öğle saatlerinden itibaren, Doğu Anadolu Bölgesi ile Kayseri ve Sivas'ın doğusu, Gümüşhane, Bayburt, Kahramanmaraş'ın kuzeyi, Diyarbakır'ın güneyi ve doğusu, Mardin, Batman ve Siirt'te güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Havanın ani değişiklik göstereceği ve rüzgarın şiddetinin artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, bu bölgelere yönelik olarak olası olumsuzluklar konusunda vatandaşları uyardı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği, çatı uçması, ağaçların ve direklerin devrilmesi gibi durumların meydana gelebileceği belirtildi. Ayrıca, rüzgarın etkisiyle yüksek kesimlerde çığ riski de bulunuyor. Çığ tehlikesine karşı özellikle dağcılık veya doğa yürüyüşü gibi faaliyetlerde bulunacakların daha dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.

Fırtınanın etkisiyle aynı zamanda soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenme vakalarının artabileceği de uyarılar arasında yer aldı. Vatandaşların, bu tür olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri alarak, doğalgaz ve soba kullanımlarında dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca, cam ve çatıların rüzgar nedeniyle kırılabileceği, dış mekanlarda bulunan eşyaların uçabileceği ve reklam panolarının devrilebileceği konusunda da dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, fırtına ve kuvvetli rüzgar nedeniyle özellikle araç sürücülerinin yolda dikkatli olmalarını, trafikte aksamaların yaşanabileceğini ve ani rüzgarların araç kontrolünü zorlaştırabileceğini vurguladı. Bunun yanında, rüzgarın etkisiyle oluşabilecek toprak kaymaları ve sel gibi afetler konusunda da tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Bu tür hava olaylarının, yaşamı olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurularak, vatandaşların Meteoroloji'nin uyarılarını dikkatle takip etmeleri ve olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaları gerektiği önemle belirtildi.