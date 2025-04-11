İlçe Emniyet Amiri Emin Hüda Örnek, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında evinden aldığı ilçenin fahri amiri olarak görülen down sendromlu Mutlu'yu ekip aracıyla Kaymakamlığa götürdü.

Mutlu ile bir süre sohbet eden Kaymakam Yurddaş, AA muhabirine, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünde "Fatih amir"in unutulmadığını söyledi.

Mutlu'nun kalbinin sevgi dolu olduğunu belirten Yurddaş, "Fatih enerjisiyle hepimize örnek olan değerli bir bireydir. Polis teşkilatımıza olan gönülden bağlılığı ve coşkusu, bizler için ayrı bir motivasyon kaynağıdır. Onun bu özel günümüzde hatırlanması, toplumsal duyarlılığımızın ve birlikteliğimizin en güzel örneklerinden biridir. Bu vesileyle, kahraman polis teşkilatımızın tüm mensuplarının kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Program Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun Mutlu'ya gönderdiği hediyelerin verilmesinin ardından sona erdi.