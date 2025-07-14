Olay, sabaha karşı Turgut Temelli Caddesi’nde meydana geldi. M.A.T., F.Ç., İ.K. ve İ.Ö.K. ile yolda karşılaştıkları Yunus Akçelik arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle 4 kişi Akçelik’i dövdü. Yunus Akçelik ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Akçelik, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yunus Akçelik, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Yunus Akçelik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)