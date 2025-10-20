Bursa, tarihinin en ciddi su krizlerinden birini yaşıyor. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer Barajları'nda su tükendi. Alternatif kaynak Çınarcık Barajı ise dolu olmasına rağmen, arıtma tesisi ve isale hattı eksikliği nedeniyle devreye alınamıyor. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, Bursa’daki su krizinin nedenlerini ve çözüm yollarını anlattı. Yıldız’a göre sorun sadece yağışların azalması değil, su yönetimindeki yapısal eksiklikler.

"Yağışlar 3 yıl öncesine göre yarı yarıya azaldı. Ancak asıl problem yaklaşan riski zamanında görüp su talebini yönetemememiz. Su yönetiminde çok başlılık ve koordinasyon eksikliği de bu krizi derinleştirdi" diyen Yıldız, etkili bir talep yönetimi ve erken önlemler alınmaması nedeniyle barajların boşaldığını vurguladı.

Yeraltı Suları Yeterli Değil!

Barajlardaki suyun tükenmesiyle birlikte Uludağ pınarları ve yeraltı su kuyuları devreye alındı. Ancak bu kaynaklar, Bursa merkez ilçelerinin su ihtiyacının yalnızca yarısını karşılayabiliyor.

Yıldız, "Bursa şu anda yağmuru bekleyen bir şehir konumuna geldi" dedi.

Çözüm Ne?

Dursun Yıldız’a göre su krizi yönetilemez, ancak önceden alınacak önlemlerle kriz önlenebilir. "Su bitince yönetilecek bir şey kalmaz. Ancak kriz gelmeden risk yönetimi yapılırsa, su güvenliği sağlanabilir" diyen Yıldız, Bursa’da tüm ilave su kaynaklarının devrede olduğunu, bu noktadan sonra tam bir tasarruf seferberliği başlatılması gerektiğini söyledi.

Ayrıca Yıldız, orta vadede Bursa'nın su güvenliğini sağlayacak en kritik adımın Çınarcık Barajı’nın isale hattı ve içme suyu arıtma tesisinin tamamlanması olduğunu belirtti. Bu projenin %65 oranında tamamlandığını söyleyen Yıldız, projenin hızla bitirilmesi gerektiğini vurguladı.

Su Yönetiminde Radikal Değişim Şart!

Türkiye genelinde yaşanan su sıkıntılarına da dikkat çeken Yıldız, su yönetiminde yapısal dönüşüm gerektiğini belirtti: "10 yıl önce suyu havza bazlı ve entegre bir şekilde yönetme kararı aldık. Ancak uygulamada ciddi zorluklar yaşıyoruz. Yönetim anlayışında, kurumsal kapasitede ve halkın su kullanım alışkanlıklarında radikal değişim şart" dedi.