İstanbul Kağıthane'de yeraltındaki elektrik kablolarında yapılan onarım çalışması sırasında patlama yaşandı. Kabloların alev alarak yangın çıktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Çağlayan Mahallesi Sinan Paşa Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki yeraltı kablolarında onarım yapan ekibin çalışmaları sırasında aniden patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Elektrik hattının kesilmesinin ardından yangın sona erdi. Patlama nedeniyle çevrede elektrikler kesintisi de yaşandı.

PATLAMA ANI VE KABLOLARIN YANMASI KAMERADA

Patlama anı ve kabloların yandığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, yeraltı kablolarından alev çıktığı anlar ve art arda yaşanan patlamalar görülüyor.