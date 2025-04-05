Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2025 yılına ilişkin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında, tedarik edilen her birim enerji miktarı için öngörülen maliyetleri nisan ayı ve sonrasını kapsayacak şekilde yeniden düzenledi.

Söz konusu revizyona ilişkin EPDK Kurul kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan karara göre, bu yıl içerisinde tedarik edilen her birim enerji başına hesaplanan YEKDEM maliyeti, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik'in ilgili maddeleri doğrultusunda, nisan ayından itibaren geçerli olacak şekilde revize edildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, nisan ile aralık ayları arasındaki dönemde geçerli olacak YEKDEM maliyeti, megavatsaat (MWh) başına en düşük 204,35 lira, en yüksek ise 488,64 lira arasında değişiklik gösterecek. Bu maliyetler, piyasa koşullarına ve desteklenen yenilenebilir enerji kaynaklarının türüne göre farklılık arz edecek.

Öte yandan, EPDK tarafından Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında yapılan bir başka düzenlemeyle, düşük elektrik tüketimi olan aboneler ile "Yeşil Tarife"yi tercih eden tüketicilere uygulanacak yeni tarife tabloları da belirlendi.

Bu çerçevede, dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemine bağlı kullanıcılar ile görevli tedarik şirketleri tarafından elektrik sağlanan; serbest tüketici statüsünde olmayanlar ya da serbest olmasına rağmen tedarikçisini seçmemiş ve düşük tüketimli olarak tanımlanan tüketicilere yönelik olarak, 5 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "Faaliyet Bazlı Tarife", "Nihai Tarife" ve "Yeşil Tarife" tabloları onaylandı.

Bu yeni tarifeler, enerji piyasasında şeffaflık, sürdürülebilirlik ve tüketici haklarının korunması ilkeleri doğrultusunda uygulanacak ve hem tedarikçiler hem de tüketiciler için fiyatlama süreçlerinde referans olacak.