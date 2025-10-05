Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz ocak ayında sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan yazar Hanzade Özerten Urul’dan acı haber geldi.

Bir süredir tedavi altında olan Urul’un, 9 ay süren yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi. Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 52 yaşındaki yazarın vefatı, edebiyat dünyasında derin üzüntü yarattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, sahte içkinin temin edildiği adresin tespit edildiği ve bazı şüpheliler hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Hanzade Özerten Urul’un cenazesinin, memleketi Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.

Hanzade Özerten Urul kimdir?

Yazar Hanzade Özerten Urul, 1972 yılında Ankara’da doğdu. Edebiyatla genç yaşta ilgilenmeye başlayan Urul, kısa öykü ve denemeleriyle çeşitli edebiyat dergilerinde yer aldı. “Yalnızlığın Rengi”, “Camın Ardındaki Kadın” ve “Kırık Zamanlar” adlı kitaplarıyla tanındı. Kadın temalı yazıları ve duygusal diliyle okurların ilgisini çeken Urul, uzun yıllardır yazarlığın yanı sıra editörlük de yapıyordu. Son olarak yeni kitabı üzerinde çalıştığı biliniyordu.