Gaziantep’in İslahiye İlçesinde, yaralı olarak bulunan kızıl şahine veterine hekim sahip çıktı.

İslahiye’de doğaseverler, yürüyüş yaptıkları sırada bitkin ve yaralı halde kızıl şahin buldu. Doğaseverler bir kutuya koydukları şahini özel bir veteriner klıniğine götürüp teslim etti. Veteriner Hekim Yusuf Yıldızgil, yaptığı ilk kontrolünde şahinin, sağ kanadının kırık ve kangrene dönüştüğünü belirlendi. Tedaviye cevap vermeyince kanadı ampute edilen şahinin tedavisini sürdüren veteriner hekim Yusuf Yıldızgil, "Doğaseverler bulup getirdiklerinde, şahin ölüm noktasındaydı. Bir gün daha geç kalınsa kaybedilebilecek durumdaydı. Hiç kımıldamıyor, bir kanadı kırık ve kangren olmuştu. Kanadı ampute etmek zorunda kaldık. Artık bir kanadı yok, tek kanatla yaşıyor. Tek kanatla yaşadığı için doğaya bırakamıyoruz. Çünkü bu şartlarda doğada yaşama şansı yok. Kliniğimizin daimi misafirlerinden oldu, artık onunla bir aile oldukö dedi.