Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak’ın Sivaslı ilçesi, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi ve İzmir’in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yangınlara hem havadan hem de karadan müdahale edildiğini vurguladı. Yumaklı, "Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat ve İzmir Bornova’da çıkan orman yangınları, hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında yangınlarla mücadelede görev alan ekiplere teşekkür eden Bakan Yumaklı, "Alevlere karşı verdiğimiz mücadele son ateş sönene dek aralıksız sürecek" dedi.

Son günlerde artan sıcaklık ve rüzgârın etkisiyle birçok ilde orman yangınları meydana gelmişti. Yetkililer, vatandaşlara dikkatli olunması ve anız yakılmaması konusunda uyarılarını sürdürüyor.