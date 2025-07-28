Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Kayseri'de düzenlenen “Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm” başlıklı sunumda, ekonomik gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi. Karahan, 2025 yılı içinde Kayseri ve çevre illerinde 255 firma ile, son 5 yılda ise toplamda 2 bin 600 firma ile yüz yüze görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Karahan, reel sektörle güçlü iletişim kurduklarını vurgulayarak, elde ettikleri nitelikli ve zamanında bilginin para politikası kararlarında etkili olduğunu söyledi. Sektör temsilcilerinden alınan geri bildirimleri kamu kurumlarıyla paylaştıklarını ifade eden Karahan, “Bu sayede hem konjonktürel gelişmeleri hem de yapısal sorunları yakından izliyoruz” dedi.

Rezervlerde 105 milyar dolar artış, KKM’de 130 milyar dolar düşüş

Sunumda para politikasının sonuçlarına da değinen Karahan, Merkez Bankası rezervlerinde 105 milyar dolarlık artış yaşandığını, Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyelerinde ise 130 milyar dolarlık düşüş olduğunu açıkladı.

"Dezenflasyon süreci başladı, yıl sonunda tahmin aralığında kalacağız"

Haziran 2024 itibarıyla dezenflasyon sürecinin başladığını ve kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Karahan, yıl sonunda enflasyonun TCMB’nin tahmin aralığında kalacağını öngördüklerini söyledi. Ekonomide büyümenin devam ettiğini belirten Karahan, sektörel dönüşümün hızlandığını ve kalıcı fiyat istikrarının refah artışını beraberinde getireceğini dile getirdi.

"Sıkı para politikası sürecek, tüm araçlar gerektiğinde devreye alınacak"

Fatih Karahan, “Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuz sürecek. Bu süreç, talep dengelenmesi, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki düzelmeyle desteklenecek. Maliye politikasıyla sağlanacak eşgüdüm de bu sürece katkı sunacak” dedi.

Karahan ayrıca, para politikası adımlarının toplantı bazlı, ihtiyatlı ve enflasyon odaklı şekilde belirleneceğini vurgulayarak, “Enflasyonda kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm araçlarımızı kararlılıkla devreye alacağız” mesajını verdi.