Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderi, kamuoyunda büyük tepki çekti. "Gece gündüz demeden, durmaksızın sahadayız" notuyla paylaşılan gönderide, orman yangınlarıyla mücadele eden çalışanların tişört ve basit bir maskeyle alevlerin karşısına dikildiği görülüyor.

Bursa’daki yangına müdahale sırasında paylaşılan görüntüler, görevli emekçilere uygun koruyucu ekipman sağlanmadığını ortaya koyarken, çok sayıda vatandaş sosyal medyada "Bu paylaşım suçun itirafıdır" ve "İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" gibi tepkiler dile getirdi.