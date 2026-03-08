Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında enerji altyapısının hedef alınmasına sert tepki gösterdi. İran halkına karşı yürütülen saldırıların yeni ve tehlikeli bir aşamaya geçtiğini belirten Bekayi, özellikle yakıt depolama tesislerinin hedef alınmasının ciddi çevresel ve insani sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Bekayi açıklamasında, “ABD ve İsrail'in İran halkına karşı yürüttüğü suç niteliğindeki savaş, İran'ın enerji altyapısına yönelik kasıtlı saldırılarla tehlikeli yeni bir aşamaya girdi. Yakıt depolama tesislerine yönelik bu saldırılar, İran vatandaşlarına karşı kasıtlı bir kimyasal savaştan başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

Yakıt depolarının hedef alınmasıyla birlikte havaya tehlikeli maddeler ve zehirli kimyasallar salındığını savunan Bekayi, bunun sivillerin sağlığını tehdit ettiğini ve çevreye ciddi zarar verdiğini belirtti.

İranlı sözcü, söz konusu saldırıların yalnızca İran’ı değil, bölgedeki diğer ülkeleri de etkileyebilecek bir çevresel ve insani felakete yol açabileceğini dile getirerek, “Bu saldırılar aynı anda savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırım niteliği taşımaktadır” değerlendirmesinde bulundu.