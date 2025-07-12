22 yaşındaki İspanyol yıldız Carlos Alcaraz, son iki yılda Wimbledon'da zafere ulaşarak kortların yeni dominatörü olduğunu kanıtladı. Eğer bu finali de kazanırsa, üst üste 3. Wimbledon şampiyonluğunu elde edecek.

Bu başarıyı tarihte sadece Novak Djokovic, Roger Federer, Pete Sampras ve Bjorn Borg yakalayabildi. Alcaraz, böylece adını efsaneler arasına yazdıracak. Kariyerinde toplam 5 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Alcaraz, son olarak geçen ay Fransa Açık (Roland Garros) finalinde Sinner'ı 5 saat 29 dakikalık rekor sürede mağlup ederek 4. Grand Slam zaferini kazanmıştı.

Sinner Tarihi Yazmak İstiyor: İlk Wimbledon, 4. Grand Slam Peşinde

23 yaşındaki İtalyan raket Jannik Sinner, Wimbledon’da ilk finaline çıkacak. Kariyerinde 2 Avustralya Açık ve 1 ABD Açık şampiyonluğu bulunan Sinner, bu turnuvada ilk kez kupayı kaldırmak istiyor.

Yarı finalde büyük bir sürprize imza atan Sinner, 24 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic'i set vermeden 3-0 mağlup etti. Bu özgüvenle finale çıkan dünya 1 numarası, Londra’da tarih yazmak için sahada olacak.

Wimbledon 2025 Finali: Tarih, Saat ve Yayın Bilgisi

Yer: MetLife Stadyumu, Londra

Tarih/Saat: 13 Temmuz 2025 Pazar, TSİ 22.00

Yayın: Ulusal ve uluslararası spor kanallarında canlı yayın

Tenis Dünyasında Gözler Bu Maçta!

Wimbledon 2025 tek erkekler finali, sadece bir Grand Slam zaferi değil, aynı zamanda iki genç yıldızın tarih yazma yarışı olacak. Alcaraz mı geleneği sürdürecek, yoksa Sinner tarihte ilk kez Wimbledon kupasını mı kaldıracak? Tüm gözler kortta!