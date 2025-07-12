Transfer harekâtına dış transferlerle devam eden Balıkesir temsilcisi, 3 yeni ismi kadrosuna kattı:

Kulüp yönetimi, yapılan bu takviyelerle hem deneyim hem de gençlik dengesini sağlayarak sezona güçlü bir kadro ile başlamak istediklerini belirtti.

Yeni transferlerin kısa süre içinde takımla antrenmanlara katılması bekleniyor. Ayvalıkgücü Belediyespor, hem ligde iddialı bir sezon geçirmek hem de taraftarına heyecanlı bir futbol izletmek istiyor.

Kaynak: DHA