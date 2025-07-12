Transfer harekâtına dış transferlerle devam eden Balıkesir temsilcisi, 3 yeni ismi kadrosuna kattı:

Çayelispor’dan 26 yaşındaki stoper Ahmet Batuhan Akyüz , Balıkesir'de orman yangını İçeriği Görüntüle

Aliağa FK’dan 24 yaşındaki sol bek Adnan Demir ,

İnegöl Kafkasspor’dan 20 yaşındaki genç forvet Yağız Haydar Doğan.

Kulüp yönetimi, yapılan bu takviyelerle hem deneyim hem de gençlik dengesini sağlayarak sezona güçlü bir kadro ile başlamak istediklerini belirtti.

Yeni transferlerin kısa süre içinde takımla antrenmanlara katılması bekleniyor. Ayvalıkgücü Belediyespor, hem ligde iddialı bir sezon geçirmek hem de taraftarına heyecanlı bir futbol izletmek istiyor.