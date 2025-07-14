Kablosuz internet bağlantısında yaşanan kopmalar ya da zayıf sinyal sorunları, çoğu kullanıcının günlük hayatını olumsuz etkiliyor. Ancak basit birkaç ayarla bu sorunların önüne geçmek mümkün. WiFi kartınızın gelişmiş ayarlarını düzenleyerek hem bağlantı kopmalarını azaltabilir hem de internet performansınızı artırabilirsiniz. İşte adım adım WiFi ayarı güçlendirme rehberi:

WiFi Performansınızı Artırmak İçin Yapmanız Gerekenler:

Başlat Menüsüne "Aygıt Yöneticisi" yazın ve çıkan sonuca tıklayın. Ağ bağdaştırıcıları sekmesine çift tıklayın. WiFi kartınızı bulun ve sağ tıklayarak "Özellikler" seçeneğine girin. Açılan pencerede "Gelişmiş" sekmesine tıklayın. Ayarlar listesinden “802.11” ile başlayan bağlantı türlerini bulun ve ihtiyacınıza göre seçiminizi yapın.

Hangi 802.11 Ayarını Seçmelisiniz?

802.11ax (WiFi 6):

Uzun mesafeden bağlanan kullanıcılar için en ideal seçenektir. Sinyal kalitesini artırır, bağlantı kopmalarını minimuma indirir. Power Broadcast’tan Afetler İçin Mobil Uydu İletişimi İçeriği Görüntüle

802.11ac (WiFi 5):

5 GHz frekansında çalışan fiber internet kullanıcıları için uygundur. Yüksek hız ve düşük gecikme sağlar. Ancak kısa mesafede daha etkilidir.

802.11n:

2.4 GHz frekansı kullanan ağlarda, özellikle kısa mesafeli kullanımda maksimum verim almak isteyenler için önerilir.

WiFi Kopmalarını Önlemenin Ek İpuçları:

Modemi mümkün olduğunca merkezi bir konuma yerleştirin.

Modem çevresinde elektronik cihaz veya metal yüzey olmamasına dikkat edin.

Gerekirse WiFi sinyal güçlendirici kullanın.