Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kanaat Önderi İskender Ertuş, Van Aşiretleri adına yaptığı kapsamlı açıklamada, Vanspor Futbol Kulübü’nün mevcut yönetimi tarafından şahsi çıkarlar doğrultusunda derinleştirilen kaotik sürece sert tepki gösterdi.

30 Haziran'da yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul öncesinde “aday çıkarsa ben olmayacağım” şeklinde açıklamada bulunan mevcut başkan Erol Temel’in kısa süre sonra yeniden adaylığını açıklaması, Vanspor camiasında büyük yankı uyandırmıştı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kanaat Önderi İskender Ertuş, Van’ın 13 ilçesinden kanaat önderleri, aşiret temsilcileri ve halkın talepleri doğrultusunda Vanspor’a sahip çıkma kararı aldıklarını belirtti. Ancak birlik çağrısının hemen ardından Erol Temel’in yeniden adaylığını açıklaması ve Olağanüstü Genel Kurul’un iptal edilmesi kulüpteki krizi daha da büyüttü.

30 Haziran’da kamuoyuna duyurulmadan yapılan mali kongrenin, şeffaflıktan uzak ve hukuki olarak tartışmalı olduğu iddia edildi. Kongreye başkan Erol Temel dahil hiçbir adayın katılmadığı, yalnızca Turgut Lenk’in salonda hazır bulunduğu bildirildi. Katılımın 50 kişiyle sınırlı kaldığı kongrede, 173 delege imzası olduğu iddiaları ise kafa karışıklığı yarattı.

Vanspor’daki kongre süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Ertuş, “Vanspor Futbol Kulübü’nün içinde bulunduğu kaotik süreç, ne yazık ki mevcut Başkan Erol Temel, Genel Sekreter Gökhan Hanoğlu ve Kulüp Müdürü Batuhan Özaltun’un şahsi çıkarları doğrultusunda daha da derinleştirilmiştir. 30 Haziran 2025 tarihinde yapılacağı ilan edilen Olağanüstü Genel Kurul öncesinde kamuoyuna “aday çıkarsa ben aday olmayacağım” şeklinde açıklamalarda bulunan Erol Temel’in, bu beyanından çok kısa süre sonra yeniden aday olacağını açıklaması, Vanspor camiasında büyük bir hayal kırıklığı ve kargaşa yaratmıştır. Bu durum, yalnızca adayları değil; Van halkını, Vanspor taraftarlarını ve iş dünyasını da büyük bir belirsizliğe sürüklemiştir. Yaşanan gelişmeler, 1. Lige yükselmiş olan Vanspor’un geleceğini tehdit etmekte, yaklaşık 7 milyon Vanlıyı ve Van'ın siyaseti, iş dünyası ve kanaat önderlerini derinden üzmektedir. Bu süreçte, başta Adalet ve Kalkınma Parti (AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yetkilileri olmak üzere, devlet erkânından önemli şahsiyetler tarafımıza ulaşarak, sürecin birleştirici ve futbolun içinden gelen isimlerle çözüme kavuşması yönünde şahsıma çağrıda bulunmuşlardır. Van’ın 13 ilçesinde ve ilinde yaşayan kanaat önderleri, aşiret temsilcileri ve Van halkının talebi doğrultusunda, bizler Vanspor’a sahip çıkma kararı aldık. Bu kapsamda yaptığımız basın açıklamasıyla tüm adayları tek çatı altında toplayarak, krizden çıkış için birlik mesajı verdik. Ancak bu çağrının hemen ardından Erol Temel’in tekrar adaylığını açıklaması ve devamında Olağanüstü Genel Kurulun iptal edilmesi, Vanspor’u daha büyük bir çıkmaza sokmuştur. 30 Haziran’da, kamuoyuna duyurulmadan ve son derece dar bir katılımla yapılan mali kongre ise şeffaflıktan uzak, ciddiyetsiz ve hukuki açıdan tartışmalı bir şekilde gerçekleşmiştir. Kongreye mevcut Erol başkan ve beş başkan adayı katılmamış, yalnızca bizim adayımız Sayın Turgut Lenk hazır bulunmuştur. Mali Kongrede Divan heyetinde yer alan Süleyman Can, Özer Polater, Fahri Baştürk, Batuhan Özaltun ve Murat Otacı'nın 173 delege imzası olduğu iddia edilse de, salondaki katılım 50 kişiyle sınırlı kalmış, birçok usulsüzlük açıkça belgelenmiştir. Van kamuoyunda dolaşan iddialara göre, yönetim, seçim öncesi aceleyle yaptığı transferlerle Vanspor’u borçlandırarak, kulüp borç yükleyerek, kulübü borçlandırarak kulübü mali bir yükün altına bıraktıktan sonra bırakıp kaçmaları söz konusu olacaktır. Bu sorumsuz davranışlar kabul edilemez. Talebimiz nettir: Yapılan bu transferlerin mali yükümlülüğü mevcut yönetime aittir. Vanspor bu borçların altına sokulmamalıdır. Bugün gelinen noktada, Vanspor’un çıkarları için mevcut başkan Erol Temel ve yönetiminin derhal istifa etmesi gerekmektedir. Artık bu gizli ve kişisel hesaplara dayalı yönetim anlayışı sona ermeli; Vanspor, şeffaf, hesap verebilir ve futbolun içinden gelen kadrolar tarafından yönetilmelidir.

Bu bağlamda daha önce de açıkladığımız gibi, futbolun mutfağından gelen, 21 ülkede Vanspor Holding adına temsilcilikleri bulunan, devlet erkânı ve spor camiasıyla güçlü bağları olan ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “Yılın En Başarılı Spor Ödülü” ile Van’ımızı gururlandıran Sayın Turgut Lenk, tek ve ortak adayımızdır. 26 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen ve Ülke TV’de canlı olarak yayınlanan büyük projelerle Van’ı ve Vanspor’u ulusal arenaya taşıma başarısı göstermiştir. Bu vesileyle, Vanspor’un geleceği için tüm kanaat önderlerini, sivil toplum kuruluşlarını, iş insanlarını, taraftar gruplarını ve halkımızı birlik olmaya, siyasilerinde duyarlı olmaya ve bu kutlu mücadelede Van halkının Vanspor için saflarını net bir şekilde basın yoluyla paylaşarak göstermeye davet ediyoruz. Vanspor'un maddi ve manevi yanındayız. Bugün Vanspor için birlik günüdür. Bugün Vanspor’u kurtarma günüdür” ifadelerine yer verdi.