Van'da polisin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 16 organizatör şüphelisinden 6'sı tutuklandı.

16 organizatör şüphelisi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere 23-26 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 16 organizatör şüphelisi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 10'u serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca da el konuldu.