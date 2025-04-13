Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, ilk deprem saat 10.53’te merkez üssü Tuşba ilçesi olan 3.4 büyüklüğünde gerçekleşti. Aynı bölgede, saat 11.01’de ise 2.4 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremleri sırasıyla 3.2 ve 2.6 büyüklüğünde olarak açıkladı. Her iki sarsıntının da yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Depremler çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi.

Olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulanırken, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.