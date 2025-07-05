Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Atilla Durmuş, Van Gölü Havzası'nda son yıllarda artan kuraklık ve su çekilmelerinin, sulak alan ekosistemlerini tehdit ettiğini ifade etti. Özellikle Erçek Gölü'nde yaşanan çekilmenin flamingolar başta olmak üzere kıyı kuşlarının yaşam alanlarını daralttığını kaydeden Prof. Dr. Durmuş, “İklim değişikliğinin doğaya etkileri çok hızlı hissediliyor. Son 10 yıldır gözlemlerimizde bunun ciddi zararlarını görüyoruz” diye konuştu.

Flamingo Popülasyonu Alarm Veriyor

Prof. Dr. Durmuş, geçmiş yıllarda Erçek Gölü'nde on binleri bulan flamingo popülasyonunun, kuraklığın etkisiyle bugün bin ila 1500 bireye kadar düştüğünü aktardı. Durmuş, “Tatlı su kaynakları azaldı. Bu yüzden flamingolar yeterince besin bulamıyor. Alternatif beslenme alanları da yok. Bu nedenle popülasyon ciddi şekilde geriliyor” dedi. Türkiye’deki pek çok sulak alanın kurumasıyla flamingoların Erçek Gölü ve Van Gölü kıyılarına yöneldiğini ancak burada da durumun kritikleştiğini vurguladı.

Bazı Türlere Kısa Vadede Avantaj, Genel Tablo Kötü

Kuraklığın kuş türleri üzerinde karmaşık etkileri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Durmuş, “Kıyıdaki çamurluklarda beslenen kuş türleri için su çekilmeleri kısa süreli avantaj sağlayabilir. Ancak sazlıkların karada kalması, üremeyi olumsuz etkiliyor. Genel olarak iklim değişikliği, popülasyonlar için büyük bir dezavantaj” şeklinde konuştu. Durmuş, kuşların besin döngüsünün bozulmasının uzun vadede tüm canlıların ekolojik dengesini tehdit ettiğini dile getirdi.

İstilacı Türler Tehlikesi Artıyor

İklim değişikliği nedeniyle popülasyonların zayıflaması, istilacı türlerin alan kazanmasına da zemin hazırlıyor. Prof. Dr. Durmuş, “Bazı kuş türleri azalınca, baskın türler boşalan alanlara yerleşiyor. Bu durum biyolojik çeşitliliğe zarar veriyor. İstilacı türler, diğer türlerin yaşamasına izin vermeyebilir” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Durmuş, bölgedeki flamingo popülasyonunu korumak ve su kaynaklarını sürdürülebilir yönetmek için uzun vadeli koruma politikalarına ihtiyaç olduğunu önemle vurguladı.