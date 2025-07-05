CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, belediyelere ve muhalif kesimlere yönelik operasyonlara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Tanal, paylaşımında belediyeler ve partili yöneticilere yönelik yürütülen operasyonların siyasi amaçlı olduğunu öne sürerek, “Belediyelerimize, partili yöneticilerimize ve muhalif kesimlere yönelik yürütülen sözde yolsuzluk operasyonları, hukuk değil, siyasetin sopa aracı haline gelmiş yargının ürünüdür” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi’ndeki konkordato süreçleri üzerinden yürütüldüğü iddia edilen pazarlıklara atıfta bulunan Tanal, “İtiraf karşılığı konkordato onayı gibi ahlak dışı pazarlıklarla delil yaratmak, yargıyı mafya usulü anlaşmalara mahkûm etmektir. Bu yöntem ne hukuki, ne ahlaki, ne de meşrudur” dedi.

“Adaletin Temeli Bağımsız Yargıdır”

Mahmut Tanal, siyasi iktidarın Machiavelli anlayışını benimsediğini belirterek, “Amaca ulaşmak için her yol mubahtır anlayışıyla hareket ediliyor. Ancak hukuk devleti keyfiliğe değil, kurallara dayanır” ifadesini kullandı. Aziz Aktaş gibi isimler üzerinden yürütülen itirafçı senaryolarının bir algı operasyonu olduğunu vurgulayan Tanal, “Adaletin temeli şeffaf, tarafsız ve bağımsız yargıdır; siyasi talimatla hareket eden savcılıklar değil” diye konuştu.

Tanal'dan Çağrı: "Anayasaya, evrensel hukuk kurallarına uymaya davet ediliyorsunuz"

Tanal son olarak, İzmir’den İstanbul’a geçerken çağrısını şu sözlerle bir kez daha yineledi:

“Yargı, Adalet Bakanlığı ve siyasi iktidar; anayasaya, evrensel hukuk kurallarına ve insan haklarına uymaya davet ediliyorsunuz. Adaletin olmadığı yerde devlet de yoktur. Biz susmayacağız, geri adım atmayacağız, hukukun üstünlüğü için mücadeleye devam edeceğiz."

YARGIYI ALET EDEN SİYASAL İKTİDARA AÇIK ÇAĞRIMIZDIR.



Belediyelerimize, partili yöneticilerimize ve muhalif kesimlere yönelik yürütülen sözde “yolsuzluk” operasyonları, hukuk değil, siyasetin sopa aracı haline gelmiş yargının ürünüdür.



İtiraf karşılığı (Ankara Asliye Ticaret… — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) July 5, 2025