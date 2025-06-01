Bayraktar, Türkiye'de çiğ süt fiyatlarının Avrupa ülkelerine göre çok daha düşük olduğunu vurguladı.

Çiğ Süt Fiyatları Avrupa'ya Göre Düşük, Üretici Mağdur

Ulusal Süt Konseyi tarafından 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere açıklanan 17 lira 15 kuruşluk tavsiye çiğ süt satış fiyatına rağmen, TZOB verilerine göre Haziran ayına gelinmesine rağmen üreticinin eline geçen net fiyatın hala bu rakamın altında olduğu belirtildi. Bayraktar, illere göre değişmekle birlikte ortalama çiğ süt fiyatının 16 lira 32 kuruş seviyesinde olduğunu ifade etti.

Çiğ süt/yem paritesinin ise alarm verdiğini dile getiren Bayraktar, 1,5 seviyesinde olması gereken paritenin Mayıs ayı sonu itibarıyla 1,14'e gerileyerek 2022 Eylül ayından bu yana en düşük seviyesini gördüğünü aktardı.

Bayraktar, Avrupa ülkelerindeki çiğ süt fiyatlarına da değinerek, Türkiye'de üreticiden sütün yaklaşık 37 avroya alınırken, İtalya'da 57, Yunanistan ve Hollanda'da 55, Almanya'da 54, Fransa'da ise 50 avroya alındığını belirtti. Bu durumun, artan üretim maliyetleri karşısında üreticilerin gelirlerini düşürdüğünü ve sektörün sürdürülebilirliğini tehlikeye attığını ifade etti. Bayraktar, çiğ sütte üreticinin kazanç elde etmesini sağlayacak tedbirlerin alınması ve girdi fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini vurguladı.