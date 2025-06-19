Özdağ, siyasetteki ideolojik mücadeleye rağmen Demirtaş’ın temel vatandaşlık haklarından eşit biçimde yararlanması gerektiğini savundu.



Ümit Özdağ’dan Demirtaş Açıklaması: “Yurttaşlık Hakkı” Vurgusu



Katıldığı bir programda konuşan Özdağ , “Ben Demirtaş'ın zihniyetiyle politik olarak mücadele ediyorum. Ama Cumhuriyet'in bir yurttaşı olduğu için, ben hangi haklara sahipsem, onun da aynı haklara sahip olması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.



Ayrıca, Demirtaş’a ilişkin gerekçeli kararın tam bir yıldır yazılmadığına dikkat çekerek yargı sürecindeki gecikmeye tepki gösterdi:

“Demirtaş hakkındaki gerekçeli karar 1 yıldır yazılmıyormuş. Böyle olmaz.” diyerek dikkat çeken bir açıklama yaptı.



Özdağ’ın bu açıklamaları, hem hukukun üstünlüğü hem de adil yargılama ilkesi çerçevesinde değerlendirilirken, farklı siyasi kesimlerden de çeşitli yorumlar aldı.